OraSure Technologies Aktie 1131443 / US68554V1089
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11.09.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OraSure Technologies von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen OraSure Technologies-Investment verlieren können.
Die OraSure Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen OraSure Technologies-Anteile letztlich bei 11.78 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in OraSure Technologies-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 848.896 OraSure Technologies-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’741.94 USD, da sich der Wert einer OraSure Technologies-Aktie am 10.09.2026 auf 3.23 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 72.58 Prozent eingebüsst.
OraSure Technologies wurde am Markt mit 231.79 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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