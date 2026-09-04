NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren

Am 01.09.2023 wurde die OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6.44 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 155.280 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 3.58 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 555.90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -44.41 Prozent.

Der Börsenwert von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 248.55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch