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OraSure Technologies Aktie 1131443 / US68554V1089

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Frühe Investition 07.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OraSure Technologies-Aktien verlieren können.

OraSure Technologies
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Am 07.08.2023 wurde die OraSure Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6.40 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 15.625 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 4.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 62.50 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -37.50 Prozent.

Der Börsenwert von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 286.74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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