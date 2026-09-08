Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Oracle-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Oracle-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89.47 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.118 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177.47 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 04.09.2026 auf 158.78 USD belief. Mit einer Performance von +77.47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Oracle-Wert an der Börse wurde auf 457.32 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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