NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Oracle-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89.47 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.118 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177.47 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 04.09.2026 auf 158.78 USD belief. Mit einer Performance von +77.47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Oracle-Wert an der Börse wurde auf 457.32 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch