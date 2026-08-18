Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Oracle-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 18.08.2016 wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 41.14 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.431 Oracle-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 356.47 USD, da sich der Wert einer Oracle-Aktie am 17.08.2026 auf 146.65 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 256.47 Prozent.
Jüngst verzeichnete Oracle eine Marktkapitalisierung von 433.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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