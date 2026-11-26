Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Open Text-Aktie an der Börse TSX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61.86 CAD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CAD in die Open Text-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 161.655 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 5’447.79 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 33.70 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 45.52 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Open Text belief sich jüngst auf 8.10 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch