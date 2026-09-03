NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Open Text-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68.66 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 145.645 Open Text-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’752.40 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Anteils am 02.09.2026 auf 32.63 CAD belief. Das entspricht einem Schwund von 52.48 Prozent.

Open Text war somit zuletzt am Markt 8.02 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch