NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Open Text von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Open Text-Papier via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Open Text-Aktie bei 48.76 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.051 Open Text-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Open Text-Papiers auf 35.61 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73.03 CAD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26.97 Prozent verringert.

Open Text wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8.42 Mrd. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch