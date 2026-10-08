NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Open Text von vor 10 Jahren verloren

Am 08.10.2016 wurde die Open Text-Aktie via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Open Text-Papier 42.93 CAD wert. Bei einem 1’000-CAD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 23.296 Open Text-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Open Text-Aktie auf 33.00 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 768.78 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23.12 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Open Text einen Börsenwert von 7.81 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch