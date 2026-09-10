Open Text Aktie 241964 / CA6837151068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Open Text-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Open Text-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Open Text-Papier via Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Open Text-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38.99 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Open Text-Aktie investiert, befänden sich nun 2.565 Open Text-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 80.13 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.24 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 19.87 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Open Text betrug jüngst 7.78 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!