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Open Text Aktie 241964 / CA6837151068

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Frühes Investment 10.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Open Text-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Open Text-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Open Text
19.54 EUR 0.72%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Open Text-Papier via Börse TSX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Open Text-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38.99 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Open Text-Aktie investiert, befänden sich nun 2.565 Open Text-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 80.13 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.24 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 19.87 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Open Text betrug jüngst 7.78 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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