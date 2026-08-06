Open Text Aktie 241964 / CA6837151068
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Open Text-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Open Text-Anteilen an der Börse TSX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Open Text-Papier bei 66.08 CAD. Bei einer 1’000-CAD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.133 Open Text-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 544.19 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 35.96 CAD belief. Mit einer Performance von -45.58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Open Text belief sich jüngst auf 9.02 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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