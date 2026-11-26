Am 26.11.2023 wurde die ON Semiconductor-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ON Semiconductor-Aktie bei 69.28 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 14.434 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 901.85 USD, da sich der Wert eines ON Semiconductor-Papiers am 25.11.2026 auf 62.48 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9.82 Prozent abgenommen.

ON Semiconductor wurde am Markt mit 23.96 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch