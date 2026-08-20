ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ON Semiconductor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ON Semiconductor-Aktie gebracht.
Am 20.08.2016 wurde die ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ON Semiconductor-Anteile bei 10.24 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 976.563 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 76.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74’785.16 USD wert. Damit wäre die Investition 647.85 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete ON Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 30.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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