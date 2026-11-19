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|ON Semiconductor-Anlage unter der Lupe
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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in ON Semiconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die ON Semiconductor-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46.12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.168 ON Semiconductor-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 145.77 USD, da sich der Wert eines ON Semiconductor-Papiers am 18.11.2026 auf 67.23 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45.77 Prozent.
Am Markt war ON Semiconductor jüngst 26.49 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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