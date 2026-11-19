Die ON Semiconductor-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46.12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.168 ON Semiconductor-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 145.77 USD, da sich der Wert eines ON Semiconductor-Papiers am 18.11.2026 auf 67.23 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +45.77 Prozent.

Am Markt war ON Semiconductor jüngst 26.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch