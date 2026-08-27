ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die ON Semiconductor-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51.25 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.951 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.08.2026 142.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73.22 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42.87 Prozent vermehrt.
Alle ON Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 28.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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