ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen ON Semiconductor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 08.10.2021 wurden ON Semiconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die ON Semiconductor-Aktie an diesem Tag bei 44.48 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 2.248 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 82.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85.50 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte ON Semiconductor einen Börsenwert von 33.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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