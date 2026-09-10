ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 46.89 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das ON Semiconductor-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 213.265 ON Semiconductor-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 70.98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’137.56 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.38 Prozent vermehrt.
ON Semiconductor wurde am Markt mit 27.61 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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