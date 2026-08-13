ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ON Semiconductor-Aktie Investoren gebracht.
Am 13.08.2021 wurde das ON Semiconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43.45 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ON Semiconductor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 23.015 ON Semiconductor-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 1’917.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83.32 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 91.76 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ON Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 31.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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