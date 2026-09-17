NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren

Die ON Semiconductor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11.31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.842 ON Semiconductor-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 588.86 USD, da sich der Wert eines ON Semiconductor-Anteils am 16.09.2026 auf 66.60 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 488.86 Prozent angewachsen.

ON Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch