NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Omnicell von vor 10 Jahren heute wert

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Omnicell-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Omnicell-Anteile an diesem Tag bei 35.95 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 27.816 Omnicell-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 35.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 996.11 USD wert. Damit wäre die Investition um 0.39 Prozent gesunken.

Omnicell markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch