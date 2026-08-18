NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Omnicell von vor 5 Jahren bedeutet

Omnicell-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 149.63 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6.683 Omnicell-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 36.03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 240.79 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75.92 Prozent verringert.

Omnicell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch