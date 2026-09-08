NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicell-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Omnicell-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 53.67 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18.632 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 34.37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 640.40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 35.96 Prozent verkleinert.

Omnicell wurde am Markt mit 1.57 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch