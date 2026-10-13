Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Omnicell von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Omnicell gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Omnicell-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Omnicell-Aktie betrug an diesem Tag 159.69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.626 Omnicell-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23.09 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 12.10.2026 auf 36.87 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 23.09 USD, was einer negativen Performance von 76.91 Prozent entspricht.
Omnicell war somit zuletzt am Markt 1.64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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