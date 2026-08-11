NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Omnicell-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Omnicell-Papier bei 66.45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.505 Omnicell-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 37.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56.15 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43.85 Prozent verkleinert.

Omnicell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch