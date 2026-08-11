Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Anlage
|
11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor 3 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Omnicell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Omnicell-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Omnicell-Papier bei 66.45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.505 Omnicell-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 37.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56.15 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 43.85 Prozent verkleinert.
Omnicell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Ausblick: Omnicell gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Omnicell von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Omnicell Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.