NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Omnicell von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Omnicell-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Omnicell-Papier bei 159.29 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Omnicell-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62.779 Omnicell-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 33.51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’103.71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 78.96 Prozent eingebüsst.

Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch