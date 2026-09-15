Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitables Omnicell-Investment?
|
15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Omnicell von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Omnicell-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Omnicell-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Omnicell-Papier bei 159.29 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Omnicell-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62.779 Omnicell-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 33.51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’103.71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 78.96 Prozent eingebüsst.
Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.50 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Omnicell von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
08.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicell-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Omnicell-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Omnicell Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.