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|Profitables Omnicell-Investment?
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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Omnicell-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Omnicell-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Omnicell-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30.44 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Omnicell-Aktie investiert hat, hat nun 3.285 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Omnicell-Aktie auf 36.41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.61 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.61 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Omnicell belief sich zuletzt auf 1.67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
Analysen zu Omnicell Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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