NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Omnicell-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Omnicell-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30.44 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Omnicell-Aktie investiert hat, hat nun 3.285 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Omnicell-Aktie auf 36.41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119.61 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19.61 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Omnicell belief sich zuletzt auf 1.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch