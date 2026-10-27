NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 27.10.2025 wurden Omnicell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Omnicell-Aktie bei 30.54 USD. Bei einem Omnicell-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 327.439 Omnicell-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 36.97 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’105.44 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21.05 Prozent.

Der Marktwert von Omnicell betrug jüngst 1.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch