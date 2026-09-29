Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
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29.09.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Omnicell-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 29.09.2025 wurden Omnicell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Omnicell-Aktie betrug an diesem Tag 30.34 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 32.960 Omnicell-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Omnicell-Aktie auf 33.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’116.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.63 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Omnicell betrug jüngst 1.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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