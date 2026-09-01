Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Omnicell-Investment verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde die Omnicell-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Omnicell-Aktie betrug an diesem Tag 32.59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.068 Omnicell-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 107.89 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 31.08.2026 auf 35.16 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7.89 Prozent.
Der Marktwert von Omnicell betrug jüngst 1.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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