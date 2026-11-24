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|Lukratives Old Dominion Freight Line-Investment?
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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 202.16 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49.466 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’472.00 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 23.11.2026 auf 171.27 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 15.28 Prozent gleich.
Insgesamt war Old Dominion Freight Line zuletzt 34.85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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