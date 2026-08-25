Old Dominion Freight Line Aktie 958822 / US6795801009
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|Lukrativer Old Dominion Freight Line-Einstieg?
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Old Dominion Freight Line-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Old Dominion Freight Line-Aktie statt. Zum Handelsende standen Old Dominion Freight Line-Anteile an diesem Tag bei 155.47 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.432 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 201.48 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’295.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29.59 Prozent gesteigert.
Old Dominion Freight Line markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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