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|Rentables Old Dominion Freight Line-Investment?
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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Old Dominion Freight Line-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Old Dominion Freight Line-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 129.89 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.699 Old Dominion Freight Line-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.11.2026 gerechnet (174.29 USD), wäre das Investment nun 1’341.83 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 34.18 Prozent.
Am Markt war Old Dominion Freight Line jüngst 35.93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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