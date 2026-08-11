Old Dominion Freight Line Aktie 958822 / US6795801009
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Old Dominion Freight Line-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Old Dominion Freight Line-Aktie an diesem Tag bei 138.17 USD. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72.377 Old Dominion Freight Line-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Old Dominion Freight Line-Papiere wären am 10.08.2026 15’383.78 USD wert, da der Schlussstand 212.55 USD betrug. Mit einer Performance von +53.84 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Old Dominion Freight Line bezifferte sich zuletzt auf 44.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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