NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Old Dominion Freight Line-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23.24 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert, befänden sich nun 430.293 Old Dominion Freight Line-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 181.91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78’274.53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 682.75 Prozent zugenommen.

Am Markt war Old Dominion Freight Line jüngst 37.77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch