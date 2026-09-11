NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden O Reilly Automotive-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 107.82 USD wert. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92.747 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 7’930.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 85.51 USD belief. Mit einer Performance von -20.69 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte O Reilly Automotive einen Börsenwert von 69.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch