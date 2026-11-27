Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die O Reilly Automotive-Aktie bei 18.44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 54.228 O Reilly Automotive-Aktien. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Papiere wären am 25.11.2026 5’243.30 USD wert, da der Schlussstand 96.69 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 424.33 Prozent.

Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 77.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch