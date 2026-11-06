NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 95.00 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 10.526 O Reilly Automotive-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 91.49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 963.05 USD wert. Mit einer Performance von -3.69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 74.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch