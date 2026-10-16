NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 63.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15.868 O Reilly Automotive-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 88.50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’404.32 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40.43 Prozent angewachsen.

Der O Reilly Automotive-Wert an der Börse wurde auf 70.30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch