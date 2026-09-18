O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades O Reilly Automotive-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers betrug an diesem Tag 61.96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.614 O Reilly Automotive-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 84.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.02 Prozent vermehrt.
Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 67.56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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