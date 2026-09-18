NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades O Reilly Automotive-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers betrug an diesem Tag 61.96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.614 O Reilly Automotive-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 84.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37.02 Prozent vermehrt.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 67.56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch