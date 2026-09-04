NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 04.09.2016 wurde die O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18.84 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, befänden sich nun 53.082 O Reilly Automotive-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 4’638.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87.38 USD belief. Das entspricht einem Plus von 363.83 Prozent.

O Reilly Automotive war somit zuletzt am Markt 70.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch