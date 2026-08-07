NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 07.08.2016 wurde die O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19.37 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, befänden sich nun 5.164 O Reilly Automotive-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 482.15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93.37 USD belief. Das entspricht einem Plus von 382.15 Prozent.

O Reilly Automotive war somit zuletzt am Markt 77.71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch