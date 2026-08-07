O Reilly Automotive Aktie 12243976 / US67103H1077
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen O Reilly Automotive-Investment gewesen.
Am 07.08.2016 wurde die O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19.37 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, befänden sich nun 5.164 O Reilly Automotive-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 482.15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93.37 USD belief. Das entspricht einem Plus von 382.15 Prozent.
O Reilly Automotive war somit zuletzt am Markt 77.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!