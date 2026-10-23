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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen O Reilly Automotive-Investment verdienen können.
Die O Reilly Automotive-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44.24 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 226.050 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20’796.60 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 22.10.2026 auf 92.00 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 107.97 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 72.09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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