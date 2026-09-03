NOVA Aktie 1072167 / IL0010845571
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03.09.2026 10:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NOVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in NOVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit NOVA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 11.87 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die NOVA-Aktie investierten, hätten nun 842.460 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NOVA-Papiers auf 349.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 294’524.01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2’845.24 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von NOVA belief sich jüngst auf 10.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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