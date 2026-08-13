NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden NOVA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 274.43 USD. Bei einem NOVA-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 36.439 NOVA-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen NOVA-Aktien wären am 12.08.2026 14’790.66 USD wert, da der Schlussstand 405.90 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47.91 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete NOVA eine Marktkapitalisierung von 12.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch