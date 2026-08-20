NOVA Aktie 1072167 / IL0010845571
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20.08.2026 10:02:04
NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in NOVA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem NOVA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 118.50 USD. Bei einem NOVA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.844 NOVA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 325.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 385.33 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 225.17 Prozent angezogen.
Der NOVA-Wert an der Börse wurde auf 12.43 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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