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19.11.2026 10:02:05
NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie Anlegern gebracht.
Die NOVA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NOVA-Aktie an diesem Tag 134.60 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das NOVA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.429 NOVA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 311.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’312.85 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 131.29 Prozent.
Der Marktwert von NOVA betrug jüngst 9.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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