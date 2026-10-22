NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das NOVA-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 103.47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.966 Anteilen. Die gehaltenen NOVA-Anteile wären am 21.10.2026 320.11 USD wert, da der Schlussstand 331.22 USD betrug. Mit einer Performance von +220.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von NOVA belief sich zuletzt auf 10.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch