NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 10 Jahren eingefahren

Am 01.10.2016 wurde die NOVA-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das NOVA-Papier letztlich bei 11.82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.460 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen NOVA-Aktien wären am 30.09.2026 3’258.88 USD wert, da der Schlussstand 385.20 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3’158.88 Prozent erhöht.

Der Marktwert von NOVA betrug jüngst 12.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch