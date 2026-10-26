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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northern Trust-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Northern Trust-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Northern Trust-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Northern Trust-Papier bei 123.21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.812 Northern Trust-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 167.92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136.29 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.29 Prozent.
Der Marktwert von Northern Trust betrug jüngst 30.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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