NASDAQ Composite Index-Titel Northern Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Northern Trust-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Northern Trust-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Northern Trust-Anteile bei 65.50 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Northern Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 152.672 Northern Trust-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25’273.28 USD, da sich der Wert eines Northern Trust-Anteils am 16.10.2026 auf 165.54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 152.73 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Northern Trust belief sich zuletzt auf 30.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch